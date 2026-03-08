El partido, correspondiente a la jornada 27 de La Liga, se disputará este domingo 8 de marzo a las 21:00 horas en el emblemático Estadio de Mestalla. Los aficionados podrán seguir la transmisión en directo a través de DAZN, plataforma encargada de la cobertura televisiva del choque.

En lo deportivo, el encuentro está marcado por el estreno de Quique Sánchez Flores en el banquillo del conjunto vitoriano, quien curiosamente regresa a la que fue su casa para intentar revertir la racha de un Alavés que solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos.

El Valencia, situado en la 15ª posición con 29 puntos, llega con la importante baja por lesión de José Copete, operado recientemente de la rodilla. Por su parte, el equipo babazorro, 16º con 27 puntos, no podrá contar con Víctor Parada ni Pablo Ibáñez, ambos sancionados para esta cita clave.