Con la moral por las nubes tras el empate a dos ante el Betis, los del argentino Matías Almeyda, quien cumplirá el tercero de sus siete partidos de sanción, reciben a un rival también en alza tras haber logrado los tres puntos ante el Oviedo, en el partido aplazado jugado el pasado miércoles.

El empate logrado frente al Betis tras remontar una desventaja de dos goles ha insuflado confianza y moral a los de Almeyda, que llevan cuatro sin conocer la derrota aunque necesitan volver a la senda de los tres puntos porque aún tienen a seis al Mallorca, que es el que marca los puestos de descenso.

Para el duelo ante los de Íñigo Pérez, el técnico bonaerense no podrá contar con el sancionado Rubén Suazo y el lesionado Peque, aunque recupera en contrapartida al zaguero francés Tanguy Nianzou, mientras que la baja de última hora por un edema del delantero franco-argentino Neal Maupay hará que sea Isaac Romero quien forme pareja en ataque con el nigeriano Akor Adams.