El partido se disputará este domingo 8 de marzo a las 16:15 horas (horario peninsular español) en el Estadio Coliseum. Tras una reciente modificación en el calendario, el feudo madrileño se prepara para recibir a los verdiblancos en una cita que podrá seguirse en directo a través del canal M+ La Liga (disponible en Movistar y Orange).

En lo deportivo, el equipo de Manuel Pellegrini llega con la ambición de sumar tres puntos para consolidar su presencia en la zona alta de la tabla, tras un desgaste importante en las últimas semanas.

Por su parte, el Getafe de José Bordalás intentará imponer su característico bloque bajo y verticalidad para frenar el talento ofensivo de los béticos. Históricamente, las visitas del Betis al Coliseum suelen ser encuentros cerrados y con pocos goles, donde la estrategia a balón parado podría ser determinante para romper el empate inicial.