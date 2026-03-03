Cuatro goles tenía de ventaja el Atlético de Madrid. Tan sólo uno le sobró, y gracias, para conseguir el pase a la final de la Copa del Rey. El Barça creyó hasta el último segundo en sus opciones de remontada en un Camp Nou entregado que se quedó a medias.

Marc Bernal celebra su segundo gol ante el Atlético. REUTERS