Las claves del FC Barcelona 3-0 Atlético:
- El Atlético de Madrid sobrevive de forma milagrosa al asedio del Camp Nou y deja al Barça fuera de la final de la Copa del Rey
-
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Atlético de Madrid ante el Barça en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |La crónica del partido
Cuatro goles tenía de ventaja el Atlético de Madrid. Tan sólo uno le sobró, y gracias, para conseguir el pase a la final de la Copa del Rey. El Barça creyó hasta el último segundo en sus opciones de remontada en un Camp Nou entregado que se quedó a medias.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Los rojiblancos se meten en la final!!
90'+6' (3-0) ¡¡Finaaaal del partido!! El Atlético de Madrid ha resistido al asedio de un Barça que se ha vaciado en busca de empatar la eliminatoria.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Fueraaaa Sorloth!!
90'+3' (3-0) Se marchó fuera el disparo del noruego. Ha tenido el Atlético de Madrid el gol que sentenciaba la eliminatoria.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Seis minutos de añadido
90' +1' (3-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha mostrado el cartelón añadiendo seis minutos más.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡La ha tenido Gerard Martín!!
89' (3-0) Ha tenido el empate en la eliminatoria Gerard Martín, pero su disparo se marchó rozando el palo. El asedio del Barça continúa ante un Atlético de Madrid que está resistiendo como buenamente puede.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡No pudo ponerla Griezmann!!
86' (3-0) Era un dos para uno pero se cruzó a tiempo Gerard Martín. ¡Qué final de partido!
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Pide penalti Lamine por un agarrón de Baena
81' (3-0) Cayó Lamine dentro del área por un ligerísimo agarrón de Álex Baena, no vio nada De Burgos Bengoetxea.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Último cambio en las filas rojiblancas
77' (3-0) Se marcha lesionado Giuliano Simeone y entra Giménez. El Cholo agota las ventanas.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Es gol!!
74' (3-0) Aunque parecía que era fuera de juego claro, al final el fuera de juego semiautomático ha decretado que el mediocentro estaba en posición legal.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Goooool de Marc Bernal!!
72' (3-0) ¡¡El Barça está a un gol de empatar la eliminatoria!! Centro de Cancelo que remata Marc Bernal al fondo de la portería. No obstante, el gol puede ser anulado por fuera de juego.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Se ha lesionado Balde
70' (2-0) Se ha lesionado Balde y al Barça solo le queda una ventana que va a gastar dando entrada a Araujo.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Mueve el banquillo Simeone
69' (2-0) Tercer cambio en el Atlético de Madrid: se marcha Julián Álvarez y en su lugar entra Álex Baena.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Amarilla para Dani Olmo
65' (2-0) Acaba de entrar al terreno de juego y Dani Olmo ya ha visto la tarjeta amarilla por obstaculizar el saque de Juan Musso.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Doble cambio en el conjunto azulgrana
64' (2-0) Hansi Flick mueve el banquillo con un doble cambio: se van Fermín y Ferran, entran Rashford y Dani Olmo.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Lamine, el mejor arma de los culés
61' (2-0) Equilibrio general en el frente de ataque azulgrana. Pese a que el '10' es su opción preferencial, no abusa de ese duelo individual frente a Ruggeri en el que el azulgrana apunta a ganador en la mayorías de las ocasiones.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Continúa el asedio
55' (2-0) Zurdazo de Marc Bernal en el borde del área que repele Musso. En el rechace, Raphinha, en fuera de juego, se topó también con el argentino.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Paradón de Musso a Cancelo!!
54' (2-0) ¡¡Ha salvado Juan Musso al Atlético de Madrid!! Qué gran jugada que inició Fermín para Lamine, se marchó el extremo con facilidad de Rugeri y la puso al corazón del área donde Cancelo acabó la jugada, pero se encontró con el argentino.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Detuvo Joan García el disparo de Julián
47' (2-0) Error garrafal de Balde en la salida del balón y Julián Álvarez, desde la frontal, armó un disparo que terminó blocando Joan García. Gran ocasión para el Atlético de Madrid.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Coomiienzaa la segunda parte!!
46' (2-0) Ya rueda el balón en el Spotify Camp Nou. La primera posesión de la segunda parte es para el Atlético de Madrid, presionan los azulgranas.