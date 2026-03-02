El partido se disputa este lunes 2 de marzo a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Santiago Bernabéu. Para los aficionados en España, la retransmisión en directo correrá a cargo de la plataforma DAZN, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse a través de ESPN y Disney+.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con bajas significativas, destacando las ausencias de Kylian Mbappé por una lesión de rodilla y Jude Bellingham por problemas en el isquiotibial. Esto abre la puerta a la titularidad de jóvenes como Arda Güler y Gonzalo García en el ataque.

Por su parte, el Getafe de Bordalás recupera su bloque defensivo habitual, aunque no podrá contar con Djené por sanción. Los visitantes intentarán romper una sequía de más de una década sin puntuar en el feudo blanco, apostando por un esquema de cinco defensas y la velocidad de Satriano a la contra.