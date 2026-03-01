El partido se disputa hoy, domingo 1 de marzo de 2026, a las 21:00 horas en el Estadi Municipal de Montilivi. Este encuentro, que cierra la actividad del domingo en la jornada 26, podrá seguirse en directo a través de los canales Movistar La Liga y DAZN.

En el aspecto deportivo, el Girona de Míchel llega con la intención de mantener su propuesta ofensiva apoyándose en jugadores como Bryan Gil y Tsygankov, aunque con la mirada puesta en la rotación tras el desgaste acumulado. Por su parte, el Celta de Claudio Giráldez viaja con una ausencia muy significativa: su máximo goleador, Borja Iglesias, se pierde el choque por sanción.

Tampoco estará disponible Pablo Durán por lesión, mientras que la participación de Sotelo es duda hasta última hora. El conjunto celeste confiará en la veteranía de Iago Aspas para intentar asaltar un feudo donde los gerundenses suelen ser muy protagonistas con el balón.