El partido se disputa hoy, domingo 1 de marzo de 2026, a las 14:00 horas en el Estadio Martínez Valero. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar La Liga, DAZN y también en abierto por Teledeporte y RTVE Play.

En el apartado deportivo, el Elche llega con bajas sensibles: su técnico, Eder Sarabia, cumplirá sanción y no podrá estar en el banquillo, al igual que Yago Santiago, expulsado en la jornada anterior. Además, Héctor Fort es baja por lesión.

Por parte del conjunto catalán, la ausencia más destacada es la de su capitán Puado, fuera por una lesión de larga duración, a la que se suma la de Antoniu Roca. El Espanyol, situado en la séptima posición, busca romper una racha negativa fuera de casa, mientras que el Elche, decimoséptimo, necesita los tres puntos para no caer a los puestos de peligro.