El Real Madrid recibe al Bayern de Múnich en la jornada 29 de la Euroliga. El conjunto blanco quiere olvidar el batacazo de la Copa del Rey, donde perdió ante Baskonia después de firmar un nefasto último cuarto.

Con Sergio Scariolo estando de nuevo en el punto de mira de algunas críticas después de perder un nuevo título, el Real Madrid afronta esta segunda parte de la temporada con el ánimo de encauzar su situación en la Euroliga.

Los merengues arrancan en la cuarta posición ante un Bayern que navega en la zona media de la tabla y que empieza a ver complicados sus objetivos.