El partido se disputará este domingo 22 de febrero a las 18:30 horas (horario peninsular español) en el Estadio de Balaídos, en Vigo. Los aficionados podrán seguir la transmisión en directo a través de DAZN, plataforma encargada de televisar este choque liguero.

En lo deportivo, el conjunto dirigido por Claudio Giráldez llega condicionado por el desgaste físico, ya que apenas tres días antes se enfrentó al reto europeo en la Europa League. Se esperan rotaciones en el once vigués, donde figuras como Iago Aspas y Borja Iglesias liderarán el ataque.

Por su parte, el Mallorca de Jagoba Arrasate aterriza en Galicia con una propuesta muy compacta, apoyada en el despliegue de Samú Costa en el centro del campo y la referencia ofensiva de Vedat Muriqi. La lucha por el control de la posesión y la efectividad en las áreas serán las claves para romper la igualdad en el marcador.