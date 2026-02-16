El FC Barcelona encadenó su segundo varapalo consecutivo en muy pocos días. Después de caer ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, esta vez los culés perdieron ante el Girona y se dejaron el liderato de La Liga.

En un partido en el que pudo pasar de todo, Lamine falló un penalti en el último minuto de la primera parte. Aun así, el Barça se adelantó en el segundo acto por medio de Cubarsí, pero llegó la remontada del Girona. Primero Lemar puso el empate y Fran Beltrán, en el tramo final, acabó firmando la derrota de los de Flick.