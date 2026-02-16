El conjunto azulgrana deberá gestionar la presión para resolver un encuentro que, además, le permita borrar las malas sensaciones coperas. Y es que, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el equipo rojiblanco arrolló y desdibujó al Barcelona en la primera mitad, infligiendo un castigo severo que compromete seriamente sus opciones de revalidar el título.

Para volver a la senda de la victoria, el Barça recuperará a Raphinha, ausente en los últimos tres partidos por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Este domingo, el brasileño participó junto al resto del equipo por tercer día consecutivo en la parte del entrenamiento abierta a la prensa.

En frente, el Barça tendrá a un Girona que ha escalado hasta la mitad de la clasificación, pero lleva tres partidos sin ganar y que aspira a dar un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación.

El equipo de Míchel Sánchez arrancó el año 2025 con tres victorias ilusionantes para ratificar su crecimiento y sobre todo para dejar atrás el descenso y volver a soñar con Europa, pero después ha enlazado tres resultados decepcionantes: el empate contra el Getafe (1-1) y sobre todo el tropiezo en Oviedo contra el colista (1-0) y el empate de la última jornada en Sevilla (1-1).