El Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de forma plácida para dormir líder de La Liga a la espera de lo que haga el Barça en su partido.

Los blancos se adelantaron pronto con el gol de Gonzalo, aunque la Real Sociedad empató por medio de Oyarzabal desde el punto de penalti. Sin embargo, los blancos reaccionaron pronto y Vinicius puso de nuevo en ventaja a los suyos desde los once metros.

Valverde encarriló el partido antes del descanso y Vinicius, de nuevo de penalti, mató el choque.