Arbeloa, con pleno de victorias en la competición, va lanzado hacia el mejor estreno de un entrenador de la casa blanca desde 2000. A uno de los cinco triunfos ligueros con los que arrancó el chileno Manuel Pellegrini, a dos de los seis logrados por Xabi Alonso este curso, y aún lejos de los 7 que firmó Vanderlei Luxemburgo.

El estadounidense Pellegrino Matarazzo, tras resucitar a una Real Sociedad cuyas riendas asumió cuando estaba atenazada por los fantasmas del descenso, situándola a dos puntos de puestos europeos y acariciando la final de la Copa del Rey.

Entra el Real Madrid en una fase decisiva de la temporada. Sus opciones en LaLiga, en línea ascendente en resultados mientras busca mejoría en el juego, le sitúan a 1 punto del liderato. Con la posibilidad de acostarse líder el sábado. A puertas de las eliminatorias de la Liga de Campeones, con un nuevo reencuentro con el Benfica de Jose Mourinho desde el martes.