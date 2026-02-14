El Getafe, con los tantos de los uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano, ganó 2-1 al Villarreal y se colocó con una ventaja de siete puntos sobre el descenso a falta de la disputa del resto de la jornada.
Arambarri inauguró el marcador al filo del descanso desde el punto de penalti y Satriano marcó al inicio de la segunda mitad con un gran remate de cabeza tras un centro de Juan Iglesias desde el costado izquierdo.
A falta de un cuarto de hora, George Mikautadze redujo distancias para el Villarreal, que no pudo empatar el duelo y se mantiene en la cuarta plaza con una ventaja de siete puntos sobre el Betis, que tiene un partido más y aún no ha disputado su encuentro de la vigésima cuarta jornada.
Getafe - Villarreal, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con el triunfo de los de Bordalás
La victoria de los madrileños (2-1) sufriendo hasta el final les permite asomar la cabeza y respirar en la zona baja de la clasificación.
