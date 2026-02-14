El Getafe, con los tantos de los uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano, ganó 2-1 al Villarreal y se colocó con una ventaja de siete puntos sobre el descenso a falta de la disputa del resto de la jornada.



Arambarri inauguró el marcador al filo del descanso desde el punto de penalti y Satriano marcó al inicio de la segunda mitad con un gran remate de cabeza tras un centro de Juan Iglesias desde el costado izquierdo.



A falta de un cuarto de hora, George Mikautadze redujo distancias para el Villarreal, que no pudo empatar el duelo y se mantiene en la cuarta plaza con una ventaja de siete puntos sobre el Betis, que tiene un partido más y aún no ha disputado su encuentro de la vigésima cuarta jornada.