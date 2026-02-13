El encuentro, correspondiente a la jornada 28 de la fase regular de la Euroliga, se celebrará mañana, viernes 13 de febrero de 2026, a las 20:30 horas. El partido tendrá lugar en el Belgrado Arena (Stark Arena), conocido por su ambiente ensordecedor. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

En el apartado deportivo, el Real Madrid llega tras una victoria sólida en su último compromiso, con un bloque liderado por la dirección de Campazzo y la contundencia de Tavares.

Por su parte, el equipo dirigido por Željko Obradović se encomienda al talento de Carlik Jones y Brandon Davies para intentar frenar la racha de siete victorias consecutivas que acumulan los madrileños en sus enfrentamientos directos. El Partizan necesita hacerse fuerte en su pabellón para mantener vivas sus aspiraciones en una clasificación sumamente apretada.