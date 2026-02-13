El partido, correspondiente a la jornada 28 de la fase regular, se disputará mañana, viernes 13 de febrero de 2026, a las 19:30 horas. El escenario será el pabellón Salle Gaston Médecin, ubicado dentro del complejo del Estadio Luis II en el Principado. Los seguidores del equipo vasco podrán seguir el encuentro en directo a través del canal Movistar Plus+ Deportes.

En el plano deportivo, el Baskonia llega en un momento delicado tras encadenar derrotas ante el Barça y el Fenerbahçe, lo que ha complicado seriamente sus opciones de alcanzar el play-in.

El equipo monegasco, por su parte, domina el balance histórico con un 7-2 a su favor y busca consolidarse en los puestos de ventaja de campo para los cruces. Se espera que Sylvain Francisco lidere la ofensiva visitante, mientras que los locales vigilarán de cerca el estado físico de sus piezas clave tras el reciente parón.