Tras esa inesperada derrota en la cancha del equipo turco, el conjunto de Pedro Martínez se recuperó con un triunfo dos días después en la pista de un rival directo como el Hapoel Tel Aviv. Ganar en Israel, le permitió ascender a la tercera plaza con sus 17 partidos ganados.

A falta de once partidos para acabar esta larga fase regular, el equipo valenciano tiene un solo triunfo de margen respecto al séptimo clasificado el primer equipo que no se clasificaría directo para los cuartos de final. Además, mantiene tres victorias de margen con el undécimo, el primero que no jugaría la eliminatoria de 'repesca' para entra en ese cruce de cuartos.

Con solo siete triunfos en su casillero y tras haber ganado uno de sus últimos ocho encuentros, el equipo francés ya no tiene opciones reales de poder seguir compitiendo al acabar esta primera etapa de la competición.