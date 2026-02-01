El partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa se disputará este domingo 1 de febrero de 2026 a las 19:00 horas (horario peninsular). El escenario de la contienda será el Palacio de los Deportes de Murcia, donde se espera un lleno absoluto para apoyar al conjunto universitario. Los aficionados podrán seguir el choque en directo a través de la plataforma DAZN, así como en los canales de Movistar Plus+ y Orange.

En el apartado deportivo, el FC Barcelona llega con la moral alta tras sus recientes compromisos europeos, destacando el liderazgo de Tornike Shengelia y el acierto exterior de Kevin Punter.

Por su parte, el equipo de Sito Alonso se apoya en la solidez defensiva y el poderío físico de Cacok bajo los aros para intentar doblegar de nuevo a los de Joan Peñarroya. Ambos conjuntos luchan por asegurar las mejores posiciones de cara a los próximos cruces de la Copa del Rey.