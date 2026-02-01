El partido se disputará este domingo 1 de febrero de 2026 a las 14:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Santiago Bernabéu. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de DAZN (en sus canales DAZN La Liga y DAZN La Liga 2) y mediante los operadores Orange TV y Movistar+.

En el apartado deportivo, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con bajas significativas en defensa, destacando las ausencias de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold y Éder Militão por diversos problemas físicos.

Por su parte, el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez viaja con la baja sensible de Abdul Mumin por una lesión de rodilla. Se espera un once madridista estelar con Mbappé, Vinícius y Rodrygo liderando el ataque, mientras que el Rayo confiará en la velocidad de Álvaro García y el talento de Isi Palazón para intentar puntuar en Chamartín.