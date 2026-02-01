Suma y sigue el Real Madrid en la Liga Endesa. Los de Sergio Scariolo se resarcieron de la derrota en Euroliga frente al París Basketball y se exhibieron ante su gente imponiéndose con claridad al Casademont Zaragoza (99-78) para mantenerse en lo más alto de la tabla.

Fue coser y cantar para el conjunto blanco. Salieron con intensidad desde el inicio y, a pesar del buen arranque de los aragoneses, fueron ganando terreno con el paso de los minutos. Dejaron todo sentenciado mediado el último cuarto y pudieron dosificar sus fuerzas para descansar de cara al duelo del martes en Grecia contra Panathinaikos.

Procida fue el más destacado del Real Madrid. El italiano firmó su mejor puntuación con la elástica madridista (18 ptos) y lideró el ataque de los suyos con un porcentaje altísimo de acierto. Len y Deck secundaron al transalpino, cada uno haciendo daño en una zona de la cancha.