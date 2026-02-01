El centrocampista Pablo Fornals desequilibró el empate a uno con el que parecía que iba a acabar el partido entre el Betis y el Valencia disputado este domingo en el estadio La Cartuja, donde el castellonense, que salió tras el descanso, logró el segundo gol para los locales (2-1) en el minuto 88.

El partido llegó al descanso con empate a uno, después de que se adelantaran los visitantes por mediación de Luis Rioja (m.20) e igualaran los locales gracias a un penalti transformado por el argentino Chimy Ávila (m.23).