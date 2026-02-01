El Getafe y el Celta empataron 0-0 en el Coliseum en un partido muy encorsetado y con pocas ocasiones para ambos equipos.

El equipo de Bordalás apenas dispuso de un cabezazo de Mauro Arambarri en la primera parte y el de Claudio Giráldez de un remate de Borja Iglesias que detuvo David Soria en el segundo acto.

El punto sirvió al Getafe para seguir una jornada más fuera de los puestos de descenso pese a acumular ocho partidos consecutivos sin ganar. El Celta terminará la jornada en la séptima plaza a un punto de los puestos europeos.