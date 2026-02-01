Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, Open de Australia| Resumen y estadísticas con la victoria del tenista murciano
El número 1 del mundo hizo historia al convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams.
Las claves de la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic
- Carlos Alcaraz reescribe la Historia en el Open de Australia: barre a Djokovic y ya es el mejor joven de todos los tiempos
¡Hasta aquí el Alcaraz - Djokovic!
Cerramos la retransmisión en directo de esta histórica final del Open de Australia 2026. Carlos Alcaraz se lleva la victoria ante Novak Djokovic en cuatro sets (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) y se convierte en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams. ¡Una victoria para el recuerdo! Muchas gracias por la atención y hasta la próxima!
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Reconocimiento a Djokovic
Es el turno ahora de Carlos Alcaraz en su discurso de campeón: "Gracias por todo lo que haces y es un honor compartir vestuarios, torneos y partidos contigo", le ha dicho a Novak Djokovic. También tiene palabras para Rafa Nadal, que observa desde el palco.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Una victoria "histórica y legendaria"
En su impecable discurso para recoger el trofeo de subcampeón, Novak Djokovic ha querido destacar esta victoria de Carlos Alcaraz como "histórica y legendaria".
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Llega la ceremonia de entrega de títulos
Se procede ya a la entrega de trofeos en la pista central de la Rod Laver Arena. El trofeo ya tiene inscrito el nombre de Carlos Alcaraz como campeón de 2026.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡¡Carlos Alcaraz es campeón del Open de Australia!!
(2-6, 6-2, 6-3, 7-5) | ¡¡Carlos Alcaraz vence a Novak Djokovic y se proclama campeón del Open de Australia!! ¡El murciano es el tenista más joven de todos los tiempos en completar la colección entera de Grand Slams con apenas 22 años. ¡Increíble lo que está haciendo el tenista español!
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Alcaraz se asegura el tiebreak
(2-6, 6-2, 6-3, 6-5) | ¡Se lleva su servicio Carlos Alcaraz y por lo menos se asegura el tiebreak en este cuarto set! Toda la presión del mundo recae ahora en el lado de Djokovic.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Más vida para el serbio!
(2-6, 6-2, 6-3, 5-5) | ¡Se adjudica su servicio Djokovic y el partido sigue vivo! Dice el serbio que quiere seguir ofreciendo batalla hasta el final, así que vuelve a poner la igualada en este set. Entramos en el tramo decisivo donde cualquier error se va a pagar muy caro.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Alcaraz, a las puertas de la victoria
(2-6, 6-2, 6-3, 5-4) | ¡¡Qué forma de salvar la situación Carlos Alcaraz!! Djokovic está apretando en este tramo del partido con todo lo que tiene, y ha llegado a disponer de una bola de break. Sin embargo, el murciano ha aguantado de manera increíble y suelta un grito muy significativo. Restará para ganar el torneo.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Cómo resiste Djokovic!
(2-6, 6-2, 6-3, 4-4) | ¡Qué manera de aguantar de Djokovic en este cuarto set! Siempre a remolque y con presión añadida, pero el serbio no da su brazo a torcer. Se adjudica ahora su servicio después de tener que llegar hasta el deuce y se viene arriba.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Alcaraz no da tregua
(2-6, 6-2, 6-3, 4-3) | No hay concesión alguna por parte de Alcaraz al servicio. El murciano se apunta de nuevo con mucha autoridad su saque y le sigue pasando toda la presión a Djokovic.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Sin roturas
(2-6, 6-2, 6-3, 3-3) | No hay ahora opción para nadie al resto y el partido avanza con rapidez. Djokovic también se adjudica su juego con facilidad y pone el 3-3.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Alcaraz, por delante
(2-6, 6-2, 6-3, 3-2) | Quien se lleva el juego en blanco ahora es también Carlos Alcaraz. Se mantiene el murciano por delante en el marcador, aunque todavía sin breaks de por medio. Hay ahora una sensación de calma tensa en el partido.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Djokovic, juego en blanco
(2-6, 6-2, 6-3, 2-2) | No se quiere despedir antes de tiempo Novak Djokovic de Melbourne. Se adjudica ahora su servicio en blanco y coge algo de oxígeno después del último saque en el que lo pasó tan mal.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Alcaraz, por delante
(2-6, 6-2, 6-3, 2-1) | Con una sangre fría pasmosa Carlos Alcaraz se adjudica el tercer juego de este cuarto set para mantenerse por delante. No le da concesiones a Djokovic, que sigue contra las cuerdas y yendo a contracorriente en esta final de Melbourne.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡¡Qué juego acaba de salvar Novak Djokovic!!
(2-6, 6-2, 6-3, 1-1) | ¡Impresionante el juego que acaba de salvar Novak Djokovic en el inicio de este cuarto set! El serbio ha sido capaz de solventar las seis bolas de break de las que ha dispuesto Carlos Alcaraz y ha evitado una situación que podría haber sido ya irreversible en esta final. ¡Saca el puño el tenista serbio!
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Comienza el cuarto set!
(2-6, 6-2, 6-3, 1-0) | ¡Ya está en marcha el cuarto set de la final del Open de Australia! Comienza también mandando Carlos Alcaraz, que se hace con su servicio con solvencia. Está pletórico de confianza ahora el murciano, que cierra su juego con un saque directo.
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡¡Alcaraz se lleva el tercer set!!
(2-6, 6-2, 6-3) | ¡¡Carlos Alcaraz toma ventaja en la final de Australia al llevarse el tercer set!! Rompe de nuevo el servicio de Djokovic y finiquita el tercer parcial con un 6-3 favorable. Está pletórico de confianza ahora el español, que llega a todas las bolas que le sirve su rival. ¡A un solo set de proclamarse campeón del Open de Australia!
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Juego para Alcaraz!
(2-6, 6-2, 5-3) | No le da opción Alcaraz a Djokovic con su servicio y se coloca con el 5-3 favorable en el marcador en este tercer set. Le animan con fuerza desde su banquillo para que trate de cerrar esta tercera manga al resto con una nueva rotura.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Djokovic aguanta su servicio
(2-6, 6-2, 4-3) | Sobrevive Novak Djokovic en este tercer set haciéndose con un nuevo servicio. Eso, en un juego en el que Carlos Alcaraz ha firmado otro de los puntos más espectaculares del choque ante la aprobación del tenista serbio.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Alcaraz, solvente
(2-6, 6-2, 4-2) | Se hace ahora con su juego Alcaraz con solvencia y ratifica el break conseguido en el juego anterior. Se ha torcido el gesto de Djokovic, que no ve nada claras las cosas en este tercer set que se le complica.