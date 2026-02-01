Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, Open de Australia| Resumen y estadísticas con la victoria del tenista murciano

(2-6, 6-2, 6-3, 1-1) | ¡Impresionante el juego que acaba de salvar Novak Djokovic en el inicio de este cuarto set! El serbio ha sido capaz de solventar las seis bolas de break de las que ha dispuesto Carlos Alcaraz y ha evitado una situación que podría haber sido ya irreversible en esta final. ¡Saca el puño el tenista serbio!

Novak Djokovic llega forzado a tocar la bola. REUTERS