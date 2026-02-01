Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en directo | Marcador y estadísticas de la final del Open de Australia 2026

(2-6, 6-2) | ¡Se lleva el segundo set Carlos Alcaraz! De menos a más en el partido, el murciano se está empezando a encontrar mucho más a gusto después de un primer set gris. Celebra el español esta segunda manga que le permite igualar de nuevo la final de Australia. Va muy rápido el partido con dos sets ya disputados en poco más de una hora.