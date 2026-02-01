Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en directo | Marcador y estadísticas de la final del Open de Australia 2026
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en la final del Open de Australia 2026. El murciano busca completar el Grand Slam ante un serbio que persigue su histórico título número veinticinco tras dos semifinales épicas resueltas en el quinto set.
Las claves de la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic
- El fuego voraz de Carlos Alcaraz ante la llama eterna de Djokovic, la final de los récords en el Open de Australia
- Alcaraz se viste de Rafa Nadal en la batalla mental y física más dura de su vida: "He vomitado, no sé si tomarme algo"
- Rafa Nadal, sobre la final del Open de Australia: "Si gana Djokovic, no será un drama para mí"
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Alcaraz eleva el nivel
(2-6, 6-2, 1-1) | Se hace con su servcio en blanco Carlos Alcaraz para arrancar este tercer set con buen pie. Parece que está más suelto ahora sobre la pista el tenista murciano, que va elevando paulatinamente su nivel.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Arranca el tercer set!
(2-6, 6-2, 0-1) | ¡Ya está en marcha el tercer de la final del Open de Australia! Novak Djokovic ha sufrido con su servicio, pero igualmente comienza con buen pie al adjudicarse el primer juego de esta tercera manga. Se va elevando cada vez más la temperatura del partido.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | El techo de la Rod Laver
(2-6, 6-2) | En este descanso entre sets en el que Djokovic se ha ido al vestuario, Carlos Alcaraz pide enérgicamente explicaciones de por qué se está cerrando la cubierta de la pista central.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Alcaraz se lleva el segundo set!
(2-6, 6-2) | ¡Se lleva el segundo set Carlos Alcaraz! De menos a más en el partido, el murciano se está empezando a encontrar mucho más a gusto después de un primer set gris. Celebra el español esta segunda manga que le permite igualar de nuevo la final de Australia. Va muy rápido el partido con dos sets ya disputados en poco más de una hora.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Otro break para Alcaraz!
(2-6, 5-2) | ¡Tiene muy buena pinta el segundo set para Carlos Alcaraz! El murciano consigue un segundo break y pone tierra de por medio en esta segunda manga. Sacará a continuación para poner de nuevo la igualada en el encuentro.
A break back for Carlos, and don't the Spaniard's in the crowd love it 🇪🇸@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/eaZ5rScB6u— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Nuevo juego para el español
(2-6, 4-2) | Nuevo paso en firme de Carlos Alcaraz para llevarse el segundo set de esta final. Muy contundente y serio ahora con su servicio, se hace con el juego en blanco. Son ya 5 los saques directos que suma el español a estas alturas del partido.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Resiste Novak
(2-6, 2-3) | No quiere dejar este segundo set antes de tiempo Djokovic. Se hace ahora con su servicio y se mantiene cerca de Carlos Alcaraz.
Team Djokovic is PUMPED https://t.co/BFxNKarVns pic.twitter.com/1yRrCnf2uD— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Confirma el break Alcaraz!
(2-6, 3-1) | ¡Aguanta su servicio Alcaraz y confirma el break logrado en el juego anterior! Saca ahora el puño con mucha rabia el murciano, que no está a su mejor versión pero aún así toma ventaja en esta segunda manga. Varios errores no forzados de Djokovic contribuyeron a este servicio.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | ¡Break para Alcaraz!
(2-6, 2-1) | ¡¡Comienza a carburar Carlos Alcaraz en la final de Australia!! Llega el primer break a favor del murciano, que coge ventaja en este segundo set en busca de la igualada. La volea de Djokovic en su subida a la red se escapó y saca el puño Alcaraz para celebrarlo.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Juego en blanco para Carlos
(2-6, 1-1) | Mejoran las sensaciones de Carlos Alcaraz en este primer servicio del segundo set. Lo culmina con un saque directo, y eso hace que por primera vez en el partido le salga la sonrisa.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Sigue intratable el serbio
(2-6, 0-1) | Se adjudica el primer juego del segundo set Novak Djokovic con su servicio. Una gran dejada sirvió para culminar un juego en el que Alcaraz forzó el deuce, pero no llegó a tener la posibilidad de romper el saque.
Djokovic dominance 👌— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Novak takes the opening set of the final 6-2 over Alcaraz.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/9XxQecrvEy
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Primer set para Djokovic
(2-6) | ¡Se lleva Novak Djokovic el primer set de esta final! Con mucha autoridad, y con un nuevo break, el tenista serbio empieza a encarrilar el encuentro. No se ha encontrado con buenas sensaciones Carlos Alcaraz a medida que ha ido avanzando esta primera manga, así que tendrá que subir el nivel en la segunda.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Nole, otra vez en blanco
(2-5) | No está dando la más mínima opción con su servicio Djokovic en este primer set. Otro juego en blanco para el tenista serbio, que se coloca a tan sólo un juego de ganar la primera manga de esta final. No está encontrando la forma de hacer daño Alcaraz al resto.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Salva la papeleta Alcaraz
(2-4) | Ha salvado una delicada situación Alcaraz en este servicio. Se colocó 0-30 Djokovic, pero cuatro puntos consecutivos del murciano le permiten seguir a un solo break de distancia en esta primera manga.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Sin dudas Novak
(1-4) | Empieza a poner tierra de por medio Novak Djokovic en el marcador. Después del break, afianza ahora su rotura con un juego impecable al servicio. Se acerca al objetivo de adjudicarse la primera manga Nole.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Primer break para Djokovic
(1-3) | ¡Llega el primer break del partido para Novak Djokovic! El serbio dispuso de tres bolas de rotura, y a la tercera consiguió romper la armonía del inicio del choque en un juego de más de seis minutos de duración.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | Juego en blanco para el serbio
(1-2) | Muy consistente con su saque y sin dar la más mínima opción a Alcaraz, Novak Djokovic se hace con su segundo juego para seguir mandando en este inicio de partido.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | El primer ace de Alcaraz
(1-1) | Arranca con fuerza también Carlos Alcaraz con su servicio. En el primero, firmó un ace para mandar un claro mensaje a su rival. Por la vía rápida, el murciano hace la igualada.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | El primer juego, para Nole
(0-1) | Se adjudica con comodidad Novak Djokovic el primer servicio del partido. Apenas ha podido hacer un punto al resto Carlos Alcaraz. Va a ir subiendo poco a poco la temperatura.
-
Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia | El techo, a medio cerrar
La final se está disputando con el techo de la pista medio desplegado. De esta manera se evita que el viento afecte al partido, pero tampoco se trata de un encuentro con la pista totalmente cubierta.