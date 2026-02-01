La Real Sociedad y el Athletic se repartieron los puntos en el derbi vasco en San Mamés. Guedes adelanto a los donostiarras a filo del descanso con un latigazo desde la frontal ante el que nada pudo hacer Unai Simón.

Los de Ernesto Valverde empujaron en la segunda mitad en busca del empate y lo lograron en el 88' por medio de Galarreta. Se volcaron con todo en busca del premio tras la expulsión de Brais y lo lograron de forma agónica.

Con el empate, ambos equipos se mantienen en mitad de tabla lejos de los puestos de Europa.