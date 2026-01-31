El conjunto del uruguayo Guillermo Almada, que no ganaba desde el pasado 30 de septiembre, al Valencia, encontró el camino del triunfo gracias a una acción que dirigió Santi Cazorla hacia la banda izquierda que acabó con un centro al área al argentino Thiago Fernández, quien sirvió a Ilyas para que marcara a puerta vacía.

El Girona, que se topó con el meta Aarón Escandell en la prolongación, ve frenada su marcha después de enlazar tres victorias seguidas y un empate. Esta derrota le deja de momento a cuatro puntos de la zona de descenso.