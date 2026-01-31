El partido, correspondiente a la jornada 22 de La Liga, se disputará este sábado 31 de enero de 2026 a las 16:15 horas (horario peninsular). El escenario del choque será el Estadio El Sadar, un feudo donde Osasuna ha logrado hacerse fuerte esta temporada, aunque el historial reciente no les favorece.

El equipo navarro no vence al "Submarino Amarillo" desde marzo de 2022. Para los aficionados que sigan el encuentro desde España, la retransmisión en directo correrá a cargo de DAZN y Movistar +.

En el apartado deportivo, el Villarreal llega como cuarto clasificado con 41 puntos, consolidado en puestos de Champions League y con un bloque muy sólido fuera de casa. Por su parte, Osasuna ocupa la novena posición con 25 puntos y llega con la moral alta tras sus últimas victorias ligueras, confiando en el olfato goleador de Ante Budimir para superar la barrera defensiva de los visitantes.