El Levante mejoró su imagen en la segunda parte del duelo contra el Atlético de Madrid y aprovechó su presión alta y el balón parado para generarle problemas a un rival incómodo y sin ideas en ataque, aunque no pudo superar a Jan Oblak y el partido se resolvió con empate sin goles.

El portero y capitán del Atlético de Madrid sacó una mano que evitó el gol local en la ocasión más clara tras un remate de cabeza de Adrián de la Fuente en el minuto 75 de partido. El Atlético apenas tuvo un remate de cabeza de Julián Álvarez y un disparo lejano de Nico González que sacó Mathew Ryan.

En la primera parte, el central argentino del Levante Matías Moreno y el delantero noruego del Atlético de Madrid Alexander Sorloth sufrieron un aparatoso choque cabeza con cabeza intentando atacar un balón tras un saque de esquina favorable al conjunto local que acabó con los dos jugadores fuera del partido y el atlético en un hospital.