Sinner - Djokovic, en directo Open de Australia: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido

Jannik Sinner y Novak Djokovic se citan en una semifinal del Open de Australia que promete máxima intensidad. El italiano llega en un estado de forma excepcional, mientras que el serbio busca ampliar su leyenda en su torneo favorito de Grand Slam.

El partido se disputará este viernes 30 de enero de 2026 en la emblemática Rod Laver Arena, la pista central del Melbourne Park. El inicio está programado para las 9:30 horas (horario peninsular español). Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Eurosport (disponible en plataformas como Movistar+ o DAZN) y mediante la aplicación de Disney+.

En lo deportivo, el duelo presenta un morbo especial debido a la reciente hegemonía de Sinner sobre el ex número uno; el italiano ha vencido en sus últimos cinco enfrentamientos directos, incluyendo las semifinales de Wimbledon y Roland Garros en 2025.

Sinner llega tras arrollar a Ben Shelton en cuartos, habiendo cedido un solo set en todo el torneo. Por su parte, Djokovic alcanzó esta ronda tras la retirada de Lorenzo Musetti y confía en su experiencia y su registro histórico de diez títulos en Australia para romper su mala racha ante el joven transalpino.