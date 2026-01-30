El Alavés ganó al Espanyol en el RCDE Stadium tras remontar el 1-0 inicial de Roberto Fernández en el minuto 15 con goles de Antonio Blanco en el 27 y de Lucas Boyé en el 71.



El conjunto vasco empezó el partido haciendo más méritos que el anfitrión y el primer gol en contra cambió el guion. La reacción del Alavés fue rápida y, finalmente, pudo llevarse los tres puntos del feudo blanquiazul.



El gol de la victoria (1-2) llegó tras un error defensivo del Espanyol que Lucas Boyé no desaprovechó. Los catalanes no han ganado en este 2026.