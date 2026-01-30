El partido se celebrará este viernes 30 de enero de 2026 a las 20:30 horas en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. Los seguidores del conjunto azulgrana podrán seguir toda la acción en directo a través de Movistar Plus+, sintonizando el canal M+ Deportes (dial 63).

En el aspecto deportivo, el equipo dirigido por Pablo Laso llega con la necesidad de recuperar sensaciones tras un bache de resultados en Europa. El Zalgiris, por su parte, aterriza en España presumiendo de ser una de las mejores defensas de la competición, aunque con la baja confirmada de Alen Smailagić por una lesión en la muñeca.

En el conjunto local, se espera que Markus Howard recupere su mejor versión anotadora para romper el orden táctico lituano. El control del rebote defensivo y la intensidad en los últimos cuartos serán fundamentales para que el equipo vasco logre vengar la derrota sufrida en Kaunas durante la primera vuelta.