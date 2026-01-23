Liderado en ataque por los 31 puntos del escolta Kevin Punter y los 22 ala-pívot Tornike Shengelia, el Barça reaccionó a tiempo en la pista del colista de la Euroliga, el Asvel Villeurbanne francés, al que derrotó este viernes (91-98) gracias a su mejoría en el rebote y la defensa en la segunda mitad.



Inmerso en la igualada pugna por los seis primeros puestos de la clasificación, no podía fallar el equipo de Xavi Pascual contra un rival teóricamente inferior, pero que en la primera mitad explotó las lagunas del conjunto catalán (49-47) y presentó batalla hasta mediados del tercer cuarto.