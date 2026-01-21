El Barcelona, con las bajas del portero Marc-André ter Stegen, el lateral Joao Cancelo, el extremo Lamine Yamal y el delantero Ferran Torres, se enfrenta este miércoles (21.00 CET) al Slavia Praga con la misión de mantener vivo el objetivo de conseguir el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras sumar 10 puntos de 18 posibles en las primeras 6 jornadas de la fase liga, el equipo de Hansi Flick, decimoquinto clasificado, apura sus opciones de evitar la eliminatoria de repesca con el duelo en Praga y la visita del Copenhague la próxima semana al Spotify Camp Nou.

Dos rivales que, teóricamente, están varios peldaños por debajo del nivel del equipo azulgrana, que, de sumar un pleno de seis puntos en las últimas dos jornadas, deberá esperar los resultados de sus rivales directos para consumar la clasificación directa para octavos.