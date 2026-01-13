Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso. Su estreno como técnico se va a producir mañana miércoles en el estadio Carlos Belmonte contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

El exjugador del Real Madrid, campeón de la Champions con el conjunto blanco como jugador, va a seguir los pasos de Zinedine Zidane, ya que el francés también saltó directamente del Castilla al primer equipo.