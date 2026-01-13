El nuevo entrenador ha dirigido su primer entrenamiento en Valdebebas al frente del primer equipo del Real Madrid. Mañana miércoles va a estrenarse en el banquillo blanco ante el Albacete, jugando como visitante, en los octavos de final de la Copa del Rey.
En busca del 'efecto Zidane': así jugará el Real Madrid de Arbeloa, un técnico inspirado en la táctica de Sacchi y Klopp
-
Mbappé fue el primer jugador del equipo en despedirse de Xabi Alonso
"Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y con muchos conocimientos sobre fútbol. Te deseo mucha suerte en tu próxima etapa", señaló el futbolista en Instagram.
-
¿Cuándo será el debut de Arbeloa?
Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso. Su estreno como técnico se va a producir mañana miércoles en el estadio Carlos Belmonte contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.
El exjugador del Real Madrid, campeón de la Champions con el conjunto blanco como jugador, va a seguir los pasos de Zinedine Zidane, ya que el francés también saltó directamente del Castilla al primer equipo.
-
La rueda de prensa está a punto de comenzar
Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, está a punto de comparecer ante los medios para ofrecer su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid.
-
El último partido de Arbeloa con el Castilla fue una dura derrota
Álvaro Arbeloa se ha convertido en el nuevo entrenador del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso. Su etapa en el Castilla ha sido considerada un éxito, aunque su último recuerdo al frente del filial es muy amargo.
El sábado 10 de enero su equipo perdió por 4-1 contra el Arenas Club de Getxo.
-
Radiografía del despido de Xabi Alonso
La directiva del Real Madrid dejó pasar unas horas tras la derrota en la final de la Supercopa de España para comunicar la destitución de Xabi Alonso como entrenador del equipo. Sobre las 22:00 hora española del domingo, el conjunto blanco dejaba escapar el primer título de la temporada a manos del Barça, y en la tarde del lunes se produjo el comunicado oficial.
El cese de Xabi Alonso no ha sido fruto de un arrebato del club, sino que en los últimos meses ya se hablaba de "ultimátum" y a pesar de que los resultados habían mejorado -cinco victorias en los últimos seis partidos-, no así el juego.
-
Xabi Alonso tenía el mejor porcentaje de victorias en el Real Madrid en la última década
La marcha de Xabi Alonso se produce con el equipo clasificado como segundo en Liga, a cuatro puntos del Barça, y como séptimo en la Champions League.
En cuanto a números, aunque aún ha disputado muchos menos partidos que Ancelotti o Zidane, el tolosarra tiene el mejor porcentaje de victorias de la última década al frente del Real Madrid con un 71%, según Sky Sports.
-
Ni Vinícius ni Bellingham se han despedido todavía de Xabi Alosno
El Real Madrid anunció ayer por la tarde el adiós de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. La mayoría de jugadores ya se han despedido del técnico en sus perfiles de redes sociales, pero dos pesos pesados como Vinícius y Bellingham aún no lo han hecho.
-
Xabi Alonso se despide del Real Madrid
El ya entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se ha despedido en sus redes sociales del conjunto blanco. El tolosarra ha manifestado que ha sido "un honor" y ha mostrado su agradecimiento al club y a los jugadores.
"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", ha publicado en su cuenta de Instagram.
-
Del Castilla al primer equipo
Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso. El exjugador del Real Madrid, campeón de la Champions con el conjunto blanco, va a seguir los pasos de Zinedine Zidane, ya que el francés también saltó directamente del Castilla al primer equipo.
Su estreno como técnico se va a producir mañana miércoles en el estadio Carlos Belmonte contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.
-
Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid
La destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha dado paso a Álvaro Arbeloa, exjugador blanco que estaba a las órdenes del Real Madrid Castilla esta temporada. A las 13:00 horas, aproximadamente, va a ofrecer su primera rueda de prensa como técnico del Real Madrid tras haber finalizado la sesión de entrenamiento.