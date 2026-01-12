Qué falló en el Madrid de Xabi: 370 pases menos que el Barça, un oasis llamado Vinicius y el martirio de las lesiones
Arbeloa seguirá los pasos de Carlo Ancelotti, afirma Fabrizio Romano
Según confirma Fabrizio Romano, Álvaro Arbeloa seguirá los pasos de Carlo Ancelotti. A diferencia del modelo de Xabi Alonso, Arbeloa pretende inspirarse en la trayectoria del técnico italiano, reconocida por su capacidad para gestionar vestuarios.
Recado de Raphinha en redes sociales: "Un buen lunes para todos"
El futbolista brasileño no dudó en publicar un post apenas 20 minutos después del anuncio oficial de la destitución de Xabi Alonso: "Buen lunes para todos", escribió, acompañado de fotos celebrando el trofeo.
Dudek, exportero del Real Madrid y del Liverpool, defiende a Xabi Alonso después de su salida del Real Madrid
"Xabi alonso se quedó sin apoyo del presidente, es obvio que este equipo necesita mejores jugadores en el centro del campo y la defensa", ha señalado el exfutbolista.
Álvaro Arbeloa ofrecerá mañana su primer entrenamiento como técnico del Real Madrid
Álvaro Arbeloa dirigirá mañana a las 11:00 su primer entrenamiento al frente del Real Madrid y, posteriormente, ofrecerá su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del club.
Nagore Aranburu, la mujer que arropa a Xabi Alonso tras ser destituido como entrenador del Real Madrid: su historia
Xabi Alonso (43 años) ha sido destituido como entrenador del Real Madrid. Así lo ha anunciado el propio club a través de un comunicado emitido este lunes, 12 de enrero.
"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", reza el inicio del escrito.
Álvaro Arbeloa deja el Castilla con el equipo en puestos de playoff
Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, dirigió al filial en 19 partidos de Primera RFEF esta temporada, sumando 31 puntos gracias a 10 victorias, 1 empate y 8 derrotas, lo que situó al equipo en cuarta posición del Grupo 1.
Xabi Alonso dice adiós al equipo tras perder la final de la Supercopa
Xabi Alonso ha puesto punto y final a su etapa como entrenador del Real Madrid después de la derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. El conjunto blanco cayó por 3‑2 en un clásico muy competido celebrado en Yeda, Arabia Saudita, y el club y el técnico han decidido terminar su relación por mutuo acuerdo tras el resultado.
El Real Madrid hace oficial la llegada de Arbeloa al banquillo
"Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".
Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026
El Real Madrid hace oficial la destitución de Xabi Alonso
"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.
Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.
Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026