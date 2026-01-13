🔴 Qué falló en el Madrid de Xabi: 370 pases menos que el Barça, un oasis llamado Vinicius y el martirio de las lesiones
-
Arbeloa dirigirá su primer entrenamiento hoy en Valdebebas
El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, va a dirigir a las 11:00 de la mañana su primer entrenamiento al frente del primer equipo. Tras la sesión, pasará por rueda de prensa para atender a las preguntas de los periodistas.
Ayer, lunes 12 de enero, el Real Madrid anunció la marcha de Xabi Alonso tras la derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. El entrenador tolosarra se despide tras sólo 7 meses al frente del equipo.
-
El Real Madrid tiene cláusula para recuperar a Endrick
Tras la destitución de Xabi Alonso, Fabrizio Romano informa de que el Real Madrid dispone de una cláusula para recuperar a Endrick de su cesión, válida hasta el 20 de enero.
-
Rüdiger se suma al adiós de Xabi Alonso
"Muchas gracias por todo Xabi Alonso. Ha sido un placer, todo lo mejor para el futuro", ha comentado el futbolista alemán.
-
Fede Valverde se despide de Xabi
"Míster te deseo lo mejor, a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre ha tenido una gran actitud. Éxitos en todo lo que venga", ha comentado el futbolista uruguayo.
-
Álvaro Carreras dice adiós a Xabi Alonso
"Gracias por todo míster, te deseo lo mejor para el fútbol", ha dicho el jugador.
-
El mensaje de cariño de Rodrygo para Xabi Alonso
Rodrygo, en Instagra: "Mister, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. ¡Que tu carrera siga creciendo! Todo lo mejor siempre 🤍".
-
Courtois se despide de Xabi
"Gracias por todo Xabi Alonso. Ha sido un placer poder trabajar contigo y deseo que te vaya bien en el futuro, lo mereces", ha publicado el futbolista.
-
Joselu, entrenador del Real Madrid C, destituido el mismo día que Xabi
Según ha informado Rodra en ESPN, Joselu, entrenador del Madrid C, también ha sido destituido. Hoy le han comunicado que no continúa y ni siquiera dirigió el entrenamiento.
-
Raúl Asencio se despide con cariño de Xabi Alonso
Raúl Asencio en Instagram: "Gracias por todo, míster. Personas como tú se merecen siempre lo mejor".
-
Lunin se suma a las despedidas a Xabi
"Gracias por todo, míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. Mucha suerte", ha publicado Lunin en Instagram.
-
El mensaje de Dean Huijsen a Xabi Alonso
"Gracias míster por todo lo vivido, te deseo lo mejor para el futuro 🙏❤️", ha comentado el futbolista español.
-
Iván Helguera, crítico con la llegada de Arbeloa
-
Dani Ceballos se despide con cariño de Xabi
"Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol, solo te esperan grandes cosas. Te deseo lo mejor 🫱🏽🫲🏾🤍", ha dicho el futbolista.
-
Tchouaméni se despide de Xabi en redes
"Muchas gracias por todo. Ha sido un placer aprender de uno de los mejores. Todo lo mejor en tu camino", ha señalado el futbolista francés.
-
Arda Güler dice adiós a Xabi Alonso con un mensaje de agradecimiento
"Míster, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior. Estoy profundamente agradecido por todo lo que ha aportado a mi trayectoria. Su fe en mí me ha convertido en un mejor jugador. Le deseo a usted y a su equipo mucho éxito en lo que está por venir. Su influencia siempre permanecerá conmigo", ha comentado el futbolista en Instagram.
-
Mbappé, primer jugador del equipo en despedirse de Xabi Alonso
"Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y con muchos conocimientos sobre fútbol. Te deseo mucha suerte en tu próxima etapa", ha señalado el futbolista en Instagram.
-
Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, en la revista 'Jot Down'
- ¿Mou cambia el chip?
- "Nosotros nos damos cuenta de quién es Mou un día de pretemporada. Los españoles veníamos de ser campeones del mundo y nos incorporamos en Los Ángeles. Allí jugamos un partido contra los Galaxy y en el descanso palmábamos 2-0. ¡Los gritos que soltó por esa boca! A todos, no se salvó ni uno. Aprendimos rápido quién era Mou. Tú no te imaginabas a Pellegrini gritándole así a Cristiano. Nos acordamos mucho de esa charla. Decía: '¿Tú no quieres correr? No problema para mí: banquillo. ¿Tú tampoco? No problema para mí: fuera'. A quien fuese: a los campeones del mundo, a Kaká o a un canterano".
-
Xabi Alonso ha sido despedido del Madrid, según ESPN
El periodista Javier Rodríguez, conocido como 'Rodra', asegura en ESPN que Xabi Alonso ha sido despedido y que no se trata de un acuerdo previo.
-
Valdano analiza la salida de Xabi Alonso
"A Xabi Alonso lo vi inestable desde el primer día. Nunca he sentido que tenía el apoyo del club y, en Navidades, cuando Florentino hizo aquel discurso en el que no nombró a Xabi, la situación desde ese momento me pareció especialmente delicada, que Xabi estaba en una situación de inestabilidad, de incomodidad", asegura en el Tercer Tiempo de Movistar.
-
Arbeloa seguirá los pasos de Carlo Ancelotti, afirma Fabrizio Romano
Según confirma Fabrizio Romano, Álvaro Arbeloa seguirá los pasos de Carlo Ancelotti. A diferencia del modelo de Xabi Alonso, Arbeloa pretende inspirarse en la trayectoria del técnico italiano, reconocida por su capacidad para gestionar vestuarios.