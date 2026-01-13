El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, va a dirigir a las 11:00 de la mañana su primer entrenamiento al frente del primer equipo. Tras la sesión, pasará por rueda de prensa para atender a las preguntas de los periodistas.

Ayer, lunes 12 de enero, el Real Madrid anunció la marcha de Xabi Alonso tras la derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. El entrenador tolosarra se despide tras sólo 7 meses al frente del equipo.