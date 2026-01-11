En las horas previas al partido, José Luis Munuera, el árbitro de la final, ha compartido unas declaraciones con el equipo de comunicación de la RFEF:

"El trabajo está hecho, la ilusión está sobre la mesa y esperamos que sea un gran partido. Es un clásico, quizá el partido más mediático a nivel mundial y para nosotros es un orgullo. Es una responsabilidad brutal para nosotros, para el colectivo arbitral y para la Federación. Tenemos una gran responsabilidad"

"Nosotros preparamos las charlas en varios aspectos, en trabajo, en equipo, que me encargo yo y luego está el análisis técnico-táctico del que se encargan mis compañeros"

"También creo que es de justicia, al igual que solo sale mi foto para bien o para mal, creo que también es justo darle el espacio que se merecen a mis dos compañeros, que son los que también me han ayudado a poder dirigir hoy esta final, que son Nono, este caso, e Íñigo".

"Ellos se merecen este reconocimiento porque al final nadie consigue la cosa solo. Aquí, trabajando en equipos es como se pueden conseguir los hitos como este".