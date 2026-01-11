Las claves del FC Barcelona - Real Madrid:
Una Supercopa para la historia con el invicto en las finales de Hansi Flick frente al deseo de redención de Xabi Alonso
La alineación titular del Real Madrid contra el Barça en la final de la Supercopa de España 2026
La alineación titular del Barça ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026
-
FC Barcelona - Real Madrid | Colorido en las gradas
Poco a poco va mejorando el estado de las gradas. Comienzan a entrar los aficionados con camisetas de Barça y Madrid repartidas por todo el estadio.
-
FC Barcelona - Real Madrid | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas de ambos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento. Tan solo queda media hora para que comience la final de la Supercopa.
-
FC Barcelona - Real Madrid | Único debutante
De los 22 futbolistas que parten como titulares esta noche, Joan García será el único debutante en un Clásico. El último portero que mantuvo su meta a cero en su primer clásico fue Richard Dutruel, hace 26 años.
-
FC Barcelona - Real Madrid | Las palabras de Flick
Estas han sido las palabras del entrenador del Barça en los micrófonos de Movistar+: "Lamine está al 100%. Queremos jugar al máximo nivel. No será un partido fácil, pero tenemos confianza en el equipo por lo que he visto estos últimos días y en los últimos partidos. La idea siempre es la misma, eso es lo que quiero ver".
-
FC Barcelona - Real Madrid | Lewandowski, la sorpresa de Flick
La gran novedad del Barça de cara a la final es la inclusion de Lewandowski en lugar de Ferran Torres. Sale con su tridente de gala Hansi Flick.
-
FC Barcelona - Real Madrid | Las palabras de Xabi Alonso
"Hemos intentadon usar el tiempo de la mejor manera posible por el calor".
"Kylian está para jugar algo. Dependerá del partido. Queríamos contar con él, pero esperaremos al desarrollo del partido".
"Huijsen ha jugado a gran nivel. Ha tenido una pequeña lesión, pero está bien".
-
FC Barcelona - Real Madrid | Juega Gonzalo
Finalmente no jugará Güler y sí lo hará Gonzalo. El Real Madrid había publicado su alineación con el turco, pero finalmente será el delantero español.
Un único cambio, pero que sí que afecta en el esquema.
-
FC Barcelona - Real Madrid | ¡El once azulgrana!
Esta es la alineación del Barça para la final de la Supercopa de España: Joan García; Koundé, Eric, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine, Lewandowski y Raphinha.
-
FC Barcelona - Real Madrid | ¡El once del Real Madrid!
Esta es la alineación del conjunto blanco: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.
-
FC Barcelona - Real Madrid | La llegada del equipo arbitral
José Luis Munuera Montero y sus asistentes ya están en el Alinma Stadium. El andaluz pitará por tercera vez en su carrera un duelo entre Barça y Real Madrid.
🙌🏼 ¡¡Será una gran final, compañeros!!— RFEF (@rfef) January 11, 2026
El árbitro principal, José Luis Munuera, y todo su equipo llegan al Alinma Stadium.#superSupercopa | #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/lyK0nSH5Rl
-
FC Barcelona - Real Madrid | En busca de su primer título
La final de la Supercopa de España de este domingo será muy especial para seis jugadores del Barça. Los tres fichajes de esta temporada (Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji) y los canteranos Dro Fernández, Tommy Márques y Jofre Torrents, que en semis quedó fuera de la convocatoria, aspiran a levantar su primer título con la camiseta del Barça.
-
FC Barcelona - Real Madrid | El vestuario azulgrana
Ya está todo preparado en el vestuario del Barça. El equipo no tardará en llegar al estadio y posteriormente saldrán a realizar ejercicios de calentamiento.
Preparados para una nueva final 👕 pic.twitter.com/GqSiNhE5Oj— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026
-
FC Barcelona - Real Madrid | Mbappé apunta al banquillo
Todavía queda una hora para que sea oficial la alineación del Real Madrid, pero los medios de comunicación franceses apuntan que Mbappé será suplente esta noche. Esperará en el banquillo a la espera de si su presencia es necesaria.
-
FC Barcelona - Real Madrid | Las palabras de Munuera
En las horas previas al partido, José Luis Munuera, el árbitro de la final, ha compartido unas declaraciones con el equipo de comunicación de la RFEF:
"El trabajo está hecho, la ilusión está sobre la mesa y esperamos que sea un gran partido. Es un clásico, quizá el partido más mediático a nivel mundial y para nosotros es un orgullo. Es una responsabilidad brutal para nosotros, para el colectivo arbitral y para la Federación. Tenemos una gran responsabilidad"
"Nosotros preparamos las charlas en varios aspectos, en trabajo, en equipo, que me encargo yo y luego está el análisis técnico-táctico del que se encargan mis compañeros"
"También creo que es de justicia, al igual que solo sale mi foto para bien o para mal, creo que también es justo darle el espacio que se merecen a mis dos compañeros, que son los que también me han ayudado a poder dirigir hoy esta final, que son Nono, este caso, e Íñigo".
"Ellos se merecen este reconocimiento porque al final nadie consigue la cosa solo. Aquí, trabajando en equipos es como se pueden conseguir los hitos como este".
-
FC Barcelona - Real Madrid | El vídeo de la previa
El Real Madrid ha colgado en su redes sociales un vídeo de previa de El Clásico con imágenes de los mejores momentos de la semifinales acompañados de la frase "Y nada más".
Y NADA MÁS. pic.twitter.com/IhT7DSFILK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2026
-
FC Barcelona - Real Madrid | El escenario de la final
Al igual que en las dos semifinales, el King Abdullah Stadium de Yeda será el escenario de la final. Un feudo con capacidad para más de 60.000 espectadores y que fue inaugurado en 2014.
-
FC Barcelona - Real Madrid | El mensaje de Florentino
"Quiero que sepáis que nuestros jugadores sienten vuestra fuerza y vuestra pasión. Ellos lo van a dar todo para que estéis orgullosos de su entrega y de su compromiso por un escudo y por una camiseta que son los símbolos de nuestros valores", ha afirmado al reunirse con las peñas en Yeda.
-
FC Barcelona - Real Madrid | Munuera Montero, el árbitro del partido
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) designó a José Luis Munuera Montero como el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego, mientras que el tinerfeño Daniel Trujillo Suárez será el máximo responsable del VAR.
Será la segunda vez que Munuera Montero pite al Barcelona esta temporada. La primera fue en el debut liguero en Mallorca con la victoria azulgrana (0-3).
-
FC Barcelona - Real Madrid | Guiño a la posible titularidad de Mbappé esta noche
Se va acercando poco a poco la final de la Supercopa y, sobre todo, el momento en el que conoceremos los once titulares. Y toda la atención gira en torno a la posible titularidad de Kylian Mbappé. Aún no hay nada confirmado, pero ojo que el Real Madrid va lanzando algún guiño.
A algo más de cuatro horas del partido, el club blanco se pronuncia en redes sociales con la imagen del delantero francés.
🌟 @KMbappe 🌟 @HP pic.twitter.com/Hov31Fq8iL— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2026
-
FC Barcelona - Real Madrid | El polémico mensaje de Laporta en la previa
En el acto de presentación de la final de la Supercopa de España, Joan Laporta no quiso pasar desapercibido y no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre el Real Madrid:
"Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas".