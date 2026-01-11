"Duele de cualquier manera, ha sido un partido igualado, muy competido, emocionante. Se te queda el sabor que las últimas ocasiones las dos tan claras que hemos tenido, hemos estado cerca de empatar y al final le damos la enhorabuena al Barça", han sido las primeras palabras de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España.