Las claves del FC Barcelona - Real Madrid:
Raphinha desequilibra la final de la Supercopa de España y le da al Barça el primer título de la temporada ante el Real Madrid
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España |Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Barça ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España |El gran botín de los azulgranas
En Arabia no solo se discutía un trofeo: también se han repartido cifras que explican por qué este torneo viajó al desierto. El Barça, campeón de la Supercopa sumará 2 millones de euros extra, mientras que el Real Madrid, el subcampeón añadirá 1,4 millones a su botín.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España |Xabi Alonso: "Duele perder de cualquier manera"
"Duele de cualquier manera, ha sido un partido igualado, muy competido, emocionante. Se te queda el sabor que las últimas ocasiones las dos tan claras que hemos tenido, hemos estado cerca de empatar y al final le damos la enhorabuena al Barça", han sido las primeras palabras de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España |Lewandowski, celebra el título
"Estamos muy contentos, un título más, siempre que jugamos con el Madrid es un partido grande. Hemos jugado bien la primera parte, la segunda también, hemos buscado más goles pero hemos ganado y es lo más importante", ha reconocido Lewandowski al término del partido.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | Araujo levanta la copa
Ronald Araujo levanta la copa al cielo de Yeda. Celebran los futbolistas del Barça su segunda Supercopa de España consecutiva.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | Entrega de medallas
Llega el momento de las medallas. Ahora mismo son los jugadores del Real Madrid quienes reciben las medallas de subcampeones de España.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | Raphinha, MVP
Raphinha ha sido nombrado mejor jugador del partido. El brasileño ha anotado un doblete vital para que el Barça se lleve El Clásico.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | La crónica del partido
Aquí os dejamos la crónica del partido entre el Barça y el Real Madrid que ha finalizado con victoria de los azulgranas.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Final del partido!
90+8' (3-2) ¡Se acaba el partido! El Barça gana la Supercopa de España! Tuvo la última Asencio con un cabezazo a la salida de un córner, pero su remate lo paró Joan García.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Perdona Carreras!
90+6' (3-2) ¡La que ha fallado Carreras! Estaba solo, con todo para él, pero su disparo fue muy flojo y atrapó Joan García sin problemas.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Fuera Rashford!
90+5' (3-2) ¡Casi marca el Barça! Contragolpe de Rashford que se queda solo, pero cruza mucho su remate.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | Cinco de añadido
90' (3-2) Se jugarán cinco minutos más en la final. Ya se ha consumido uno. Le quedan cuatro al Real Madrid para intentar forzar la tanda de penaltis.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Roja a De Jong!
90' (3-2) ¡Roja a De Jong! Dura entrada del neerlandés sobre Mbappé. Le da con los tacos a la altura de la rodilla.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | Amarilla a Pedri
86' (3-2) Ve ahora la cartulina amarilla Pedri por un agarrón claro a Rodrygo. No protesta el canario que asume la tarjeta.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | Doble cambio de Alonso
83' (3-2) Doble cambio en el Real Madrid. Se retiran Vinicius y Camavinga para que entren Mastantuono y Ceballos. En el Barça se van Eric García y Raphinha para que ingresen Rashford y Gerard Martín.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Fuera Olmo!
79' (3-2) ¡Casi marca el Barça! Disparo forzado de Dani Olmo bien encimado por Tchouaméni que se marcha por encima de la portería de Courtois.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | Entra Mbappé
76' (3-2) Doble cambio en el Real Madrid. Se retiran Huijsen y Gonzalo para que entren Mbappé y Alaba.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | ¡GOOOOOOOOL DE RAPHINHA!
73' (3-2) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOL DE RAPHINHA! Disparo del brasileño mordido con la derecha que toca en Asencio y desvía la trayectoria para engañar a Courtois. Ha tenido suerte el Barça.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Para Courtois!
71' (2-2) ¡Casi marca el Barça! Disparo de Lamine Yamal a centro de Koundé y Courtois detiene a bocajarro. Ha podido ser tranquilamente el tercero de los azulgranas.
-
Barça - Real Madrid, Supercopa de España | Se marcha Valverde
67' (2-2) Cambio en el Real Madrid. Se retira Fede Valverde con molestias físicas y entra en su lugar Güler.