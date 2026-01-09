Kosner Baskonia vuelve a casa este viernes para lamerse las heridas ante Asvel Villeurbanne después de una derrota inesperada ante el Bayern Múnich en un partido en el que estuvieron cerca de estrenarse lejos del Buesa Arena esta temporada, pero echaron por tierra todo el trabajo en un mal último cuarto que les costó el encuentro.



Con este caldo de cultivo deberán afrontar una nueva jornada los de Paolo Galbiati, que podrían recuperar a Tim Luwawu-Cabarrot y que a falta de confirmación oficial perderán a Markus Howard, lesionado en el entrenamiento previo del partido de Alemania.



Tampoco estará Tadas Sedekerskis para recibir a un Asvel que llega tras perder recientemente a Nando De Colo, que ha regresado al Fenerbahce, y que puso contra las cuerdas al Real Madrid la pasada jornada, pero también sucumbió en el último cuarto.