El Real Madrid se desquitó de su última derrota en El Clásico contra el Barcelona y se impuso con comodidad al Maccabi Tel Aviv (98-86) para mantenerse firme en los puestos de playoff de Euroliga.

Un duelo inédito fruto de la ausencia de público, pero que no enfrió a un Real Madrid que alcanzó unos grandes dígitos en ataque. Hezonja lideró a los suyos y una gran actuación coral tras el paso por los vestuarios acabó por decantar la balanza a favor del Real Madrid.

Los israelíes no pudieron mantener el ritmo. Plantaron cara en los dos primeros parciales, pero perdieron terreno en el tercero y una mala entrada en el cuarto, con un 9-0 de los de Scariolo, acabó por dinamitar cualquier opción de remontada.