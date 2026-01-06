Los blancos perdieron en el Movistar Arena ante su eterno rival, poniendo fin a una racha de 37 encuentros seguidos ganado como local en liga, y desean regresar a la senda del triunfo ante uno de los equipos más flojos de la competición, que ayer se despidió de la leyenda gala Nando De Colo, su hombre mejor valorado, que confirmó su fichaje por el vigente campeón europeo, el Fenerbahce de Estambul.

Sergio Scariolo, técnico del Real Madrid, podría hacer rotaciones en otra exigente semana, marcada por la doble jornada continental, que continuará el jueves en casa y a puerta cerrada ante el Maccabi Tel Aviv, y finalizará el domingo con el partido de acb ante el Morabanc Andorra.

En el anterior encuentro entre ambos conjuntos, perteneciente a la tercera jornada de la Euroliga en octubre de 2025, el Madrid venció ante su público por 85-72, con Chuma Okeke, fuera en el partido del domingo ante el Barça, como jugador más destacado con 25 de valoración.