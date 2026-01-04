Publicada
  1. ¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | A base de triples

    1º 8:00 (19-22) | El partido se ha convertido en una especie de concurso de triples en este primer cuarto. Casi todo se juega desde fuera. El Real Madrid acumula un 3/6 mientras que el Barça suma un 6/8.

  2. ¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Con mucho ritmo

    1º - 6:00 (16-16) | Primer cuarto con mucho ritmo en el Movistar Arena. Nadie es capaz de ponerle un poco de pausa al partido y siguen siendo los triples los que gobiernan el choque. Otro más de Satoransky puso por delante al Barça, pero ahora Tavares machaca el aro en este inicio frenético.

  3. ¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Se sueltan las muñecas

    1º - 4:00 (11-10) | Empiezan a soltarse las muñecas de los jugadores en ambos bandos desde el perímetro. Dos triples para los culés, uno para los blancos. Mario Hezonja, con 7 puntos, encabezando las embestidas del Real Madrid.

  4. ¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Instantes de tanteo

    1º - 2:00 (4-5) | Primeros instantes de tanteo en El Clásico. La primera canasta del partido la puso Mario Hezonja. Para el Barça, inauguró el marcador Miles Norris.

  5. ¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | ¡Balón al aire en el Movistar Arena!

    ¡¡Arranca el partido en el Movistar Arena!! Balón al aire y por delante 40 minutos de Clásico apasionante entre el Real Madrid y el FC Barcelona. La primera posesión es para los blancos. Gran abrazo se dieron Mario Hezonja y Xavi Pascual.

  6. ¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | ¡Presentación de los jugadores!

    ¡Estamos en los instantes previos a que arranque este Clásico de la Liga Endesa! Ya están siendo presentados los jugadores mientras ultiman los instantes finales de calentamiento.

  7. Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Altibajos en los culés

    Pese a que el Barça ha mejorado desde que llegó Xavi Pascual de nuevo al banquillo, los culés han alternado luces y sombras en los últimos encuentros. Si bien es cierto que acumulan siete victorias consecutivas en la Liga Endesa, los dos últimos choques de la Euroliga se han saldado con derrota.

  8. Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | La fortaleza blanca

    El Real Madrid quiere seguir haciendo del Movistar Arena una auténtica fortaleza. Terminó el 2025 invicto como local en la Liga Endesa, y en el primer encuentro de 2026 en casa, ante el Dubái en la Euroliga, también logró la victoria. Es un seguro de vida el Palacio de los Deportes para los de Scariolo.

  9. ¡Bienvenidos al Real Madrid - Barça!

    ¡¡Muy buenos días y bienvenidos a El Clásico de baloncesto!! La jornada 14 de la Liga Endesa viene con un Real Madrid - Barça bajo el brazo que promete emociones muy fuertes en los primeros compases de este 2026. Los blancos son líderes de la competición en solitario y los culés comienzan el choque en la cuarta posición a tres triunfos de los blancos.