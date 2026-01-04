¡¡Muy buenos días y bienvenidos a El Clásico de baloncesto!! La jornada 14 de la Liga Endesa viene con un Real Madrid - Barça bajo el brazo que promete emociones muy fuertes en los primeros compases de este 2026. Los blancos son líderes de la competición en solitario y los culés comienzan el choque en la cuarta posición a tres triunfos de los blancos.