-
¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | A base de triples
1º 8:00 (19-22) | El partido se ha convertido en una especie de concurso de triples en este primer cuarto. Casi todo se juega desde fuera. El Real Madrid acumula un 3/6 mientras que el Barça suma un 6/8.
-
¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Con mucho ritmo
1º - 6:00 (16-16) | Primer cuarto con mucho ritmo en el Movistar Arena. Nadie es capaz de ponerle un poco de pausa al partido y siguen siendo los triples los que gobiernan el choque. Otro más de Satoransky puso por delante al Barça, pero ahora Tavares machaca el aro en este inicio frenético.
-
¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Se sueltan las muñecas
1º - 4:00 (11-10) | Empiezan a soltarse las muñecas de los jugadores en ambos bandos desde el perímetro. Dos triples para los culés, uno para los blancos. Mario Hezonja, con 7 puntos, encabezando las embestidas del Real Madrid.
-
¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Instantes de tanteo
1º - 2:00 (4-5) | Primeros instantes de tanteo en El Clásico. La primera canasta del partido la puso Mario Hezonja. Para el Barça, inauguró el marcador Miles Norris.
-
¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | ¡Balón al aire en el Movistar Arena!
¡¡Arranca el partido en el Movistar Arena!! Balón al aire y por delante 40 minutos de Clásico apasionante entre el Real Madrid y el FC Barcelona. La primera posesión es para los blancos. Gran abrazo se dieron Mario Hezonja y Xavi Pascual.
-
¡Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | ¡Presentación de los jugadores!
¡Estamos en los instantes previos a que arranque este Clásico de la Liga Endesa! Ya están siendo presentados los jugadores mientras ultiman los instantes finales de calentamiento.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Altibajos en los culés
Pese a que el Barça ha mejorado desde que llegó Xavi Pascual de nuevo al banquillo, los culés han alternado luces y sombras en los últimos encuentros. Si bien es cierto que acumulan siete victorias consecutivas en la Liga Endesa, los dos últimos choques de la Euroliga se han saldado con derrota.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | La fortaleza blanca
El Real Madrid quiere seguir haciendo del Movistar Arena una auténtica fortaleza. Terminó el 2025 invicto como local en la Liga Endesa, y en el primer encuentro de 2026 en casa, ante el Dubái en la Euroliga, también logró la victoria. Es un seguro de vida el Palacio de los Deportes para los de Scariolo.
-
¡Bienvenidos al Real Madrid - Barça!
¡¡Muy buenos días y bienvenidos a El Clásico de baloncesto!! La jornada 14 de la Liga Endesa viene con un Real Madrid - Barça bajo el brazo que promete emociones muy fuertes en los primeros compases de este 2026. Los blancos son líderes de la competición en solitario y los culés comienzan el choque en la cuarta posición a tres triunfos de los blancos.