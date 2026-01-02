El Real Madrid afronta este partido de la Euroliga ante Dubai Basketball en la jornada 19 de la temporada 2025-26 como una oportunidad para afianzar su posición antes de encarar la segunda vuelta de la fase regular.

El choque se disputará a las 20:45 en el Movistar Arena de Madrid, donde el equipo local aspira a ofrecer un rendimiento sólido tras las exigencias de partidos recientes en la competición continental y en la Liga Endesa.

Dubai Basketball es uno de los clubes más novedosos en la Euroliga y, pese a su estatus de debutante, ha mostrado que puede competir con los grandes, habiendo logrado resultados relevantes ante rivales destacados.

La presencia de jugadores con experiencia internacional y un proyecto en expansión hacen de esta visita un desafío interesante para el Real Madrid, que intentará imponer su experiencia euroliga y mantener el control del ritmo del partido de inicio a fin.