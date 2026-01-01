Mejuto González (60), exárbitro español, sigue en forma: 158 en su categoría de la San Silvestre Vallecana con este tiempo

Manuel Enrique Mejuto González ha cambiado el silbato y las tarjetas por las zapatillas de running.

El histórico exárbitro de fútbol completó este miércoles la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana con un tiempo notable para sus 60 años.

Acostumbrado a correr sobre el césped entre la presión de los estadios, el asturiano disfrutó esta vez del asfalto madrileño en un ambiente festivo.

Mejuto, quien fuera uno de los colegiados más respetados del fútbol español, cruzó la meta del en el barrio de Vallecas parando el cronómetro en 52 minutos y 18 segundos.

Con el dorsal 67712, mantuvo un ritmo medio de 5 minutos y 13 segundos por kilómetro, pasando por el ecuador de la prueba (kilómetro 5) en 25 minutos y 33 segundos.

Este registro le permitió finalizar en la posición 7.722 de la clasificación general de la carrera popular (en la que participan unos 40.000 corredores) y, más destacable aún, en el puesto 168 de su categoría (veteranos masculinos de más de 60 años).

Una actuación sólida que demuestra que el de La Felguera mantiene una excelente condición física quince años después de su retirada del arbitraje profesional.

Entrevista a Mejuto González tras acabar la San Silvestre Vallecana 2025

Debut en la Vallecana

A pesar de su extensa vinculación con el deporte, esta ha sido la primera participación de Mejuto González en la clásica madrileña.

"Era una experiencia que quería vivir. Nunca se me había dado la ocasión por el tema del fútbol, pero esta vez he podido y aquí estoy", declaró el exárbitro a las cámaras de Telemadrid nada más cruzar la línea de meta.

Aunque ya había participado en otras San Silvestres en su tierra natal, como en Llanera o en su ciudad, Langreo, el ambiente de Madrid le impresionó.

"Para despedir el año qué mejor sitio que aquí, disfrutar con el ambiente y con la gente", aseguró.

Mejuto destacó la organización "magnífica" de la prueba y envió un mensaje de optimismo para el año entrante: "En estos tiempos disfrutar ya es mucho".

Tras el esfuerzo, el plan del asturiano era sencillo y tradicional: "Ducharse, cenar y mañana a entrenar".

Una carrera de leyenda

La figura de Mejuto González (La Felguera, 1965) es una pieza clave en el arbitraje español de las últimas décadas.

Debutó en Primera División en 1995 y se mantuvo en la élite hasta 2010, dirigiendo un total de 262 encuentros en la máxima categoría. Su prestigio le valió ganar en tres ocasiones el Trofeo Guruceta al mejor árbitro de la temporada.

Su trayectoria internacional fue igualmente brillante. Es el colegiado español con más partidos internacionales dirigidos, habiendo representado a España en las Eurocopas de 2004 y 2008.

Rafa Guerrero hablando con Mejuto González

Sin embargo, su hito más recordado es la dirección de la final de la Champions League de 2005, el conocido "Milagro de Estambul", donde el Liverpool remontó tres goles al AC Milan para alzarse con el título.

En el imaginario colectivo también permanece una anécdota curiosa: la famosa frase "Rafa, no me jodas".

Aunque popularmente atribuida a Mejuto durante un Zaragoza-Real Madrid en 1996, la realidad es que fue su juez de línea, Rafa Guerrero, quien protagonizó el incidente pidiendo un penalti y expulsión, siendo Mejuto quien gestionó la situación en el campo.

En la actualidad, Mejuto sigue ligado al fútbol profesional como delegado de campo del Getafe CF. Aprovechando los micrófonos, deseó para 2026 "salud y dinero para vivir lo suficiente", así como éxitos para el conjunto azulón.

Fiesta del atletismo

La participación de Mejuto fue una de las miles de historias que dejó la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

La prueba reunió a 42.000 participantes que tomaron las calles de Madrid iluminados por la decoración navideña y animados por la música de DJ Nano.

En el plano competitivo, la jornada fue histórica. La española Marta García firmó una actuación memorable al revalidar el título con un tiempo de 31:11, estableciendo una nueva plusmarca nacional en la prueba y convirtiéndose en la primera atleta española en ganar dos veces seguidas desde 2003.

En categoría masculina, el keniano Geoffrey Kamworor cumplió los pronósticos imponiéndose con un tiempo de 27:41 en el que es considerado el mejor 10K del mundo. El español Jesús Ramos logró un meritorio segundo puesto.

La carrera popular, donde participó Mejuto, tuvo como ganadores a Mohamed Massat Bouzahar (29:28) y María Moreno Jorge (34:11), cerrando una noche mágica donde deporte de élite y popular se dieron la mano para recibir al 2026.