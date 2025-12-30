El conjunto dirigido por Pedro Martínez llega a esta cita en un momento dulce, ocupando la segunda posición con un balance de 12-6 y acumulando siete victorias consecutivas en su feudo europeo.

Para este choque, el técnico taronja cuenta con prácticamente toda su plantilla, manteniendo únicamente la duda del joven Sergio De Larrea por molestias musculares. La solidez defensiva será clave, ya que el Valencia apenas encaja 0,99 puntos por posesión en sus últimos triunfos como local.

Por su parte, el Partizan atraviesa una etapa de reconstrucción total tras la dimisión de Zeljko Obradovic y el reciente debut de Joan Peñarroya en su banquillo.

El equipo de Belgrado, situado en la 18ª posición (6-12), ha reforzado su perímetro con el fichaje de Cameron Payne para paliar su crisis de resultados. El duelo destaca por el contraste de estilos: la fluidez ofensiva de Jean Montero frente al poderío físico interior de Tyrique Jones.