Este enfrentamiento cierra el año 2025 con el primer puesto en juego. El Real Madrid llega como líder (11-1) tras encadenar una racha de diez victorias consecutivas, mientras que el UCAM Murcia (10-2) le sigue de cerca en una de las mejores temporadas de su historia.

El técnico local, Sito Alonso, ha confirmado que cuenta con la plantilla casi al completo tras la recuperación de Devontae Cacok, aunque tendrá que realizar dos descartes técnicos.

El choque tendrá un fuerte componente emocional debido a la retirada de la camiseta del eterno capitán murciano, Sadiel Rojas, cuyo legado se recordará antes del salto inicial.

Por parte blanca, Sergio Scariolo dispone de todos sus efectivos, incluyendo a las estrellas Theo Maledon y Dzanan Musa, obligándole a gestionar descartes de lujo. El control del rebote y la intensidad defensiva de los universitarios frente al talento exterior madrileño definirán quién despide el año en lo más alto de la tabla.