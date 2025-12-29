Anthony Joshua, herido en un accidente de coche que terminó con dos personas fallecidas

Anthony Joshua ha resultado herido leve en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en Nigeria que terminó con la muerte de dos personas.

El siniestro se produjo a última hora de la mañana en un tramo muy transitado de la autopista Lagos-Ibadan, una de las principales vías del suroeste del país africano, según han confirmado las autoridades locales.

El boxeador británico viajaba en un todoterreno Lexus que colisionó contra un camión que se encontraba detenido en la calzada.

BREAKING:



Anthony Joshua wounded in car crash in Nigeria which killed 2.



This video shows the heavyweight boxer in pain as he's being taken out of the car.

En el vehículo iban cuatro ocupantes, incluido Joshua, mientras que su equipo de seguridad circulaba en un segundo coche que formaba parte del convoy.

Tras el impacto, dos personas perdieron la vida y el deportista tuvo que ser atendido por heridas de carácter leve.

La Policía de Tráfico de Nigeria y la Federal Road Safety Corps (FRSC) apuntan a que el Lexus circulaba a una velocidad excesiva en el momento del accidente.

Anthony Joshua survived a serious road accident in Ogun State, Nigeria. Sadly, two people passed away in the accident. 💔😪



It's just 2 days remaining to a New Year, condolence to their family.

Según la investigación preliminar, el conductor perdió el control durante una maniobra de adelantamiento indebida antes de chocar contra el camión estacionado. El límite de velocidad en ese tramo está fijado en 50 millas por hora.

En un comunicado oficial, la FRSC subrayó que "el exceso de velocidad y los adelantamientos peligrosos constituyen graves infracciones de tráfico y siguen siendo una de las principales causas de accidentes mortales en las carreteras nigerianas".

El jefe del cuerpo, Shehu Mohammed, trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó "una pronta recuperación" al púgil británico, al tiempo que reiteró el llamamiento a respetar las normas.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a Joshua sin camiseta, visiblemente aturdido y con gestos de dolor, mientras era atendido tras el accidente.

Otros vídeos grabados por testigos reflejaban la dureza del siniestro, con dos cuerpos tendidos sobre el asfalto.

Un testigo presencial explicó al diario Punch que varios conductores se detuvieron para auxiliar a los heridos hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El accidente se produjo apenas unos días después de que Joshua noqueara al youtuber y boxeador Jake Paul en Miami, en un combate seguido por más de treinta millones de espectadores en Netflix.

Tras esa victoria, el británico tenía previsto volver al ring en febrero de 2026 como preparación para un posible enfrentamiento con Tyson Fury, un duelo que se barajaba para el verano de ese mismo año.

Joshua, de 36 años, mantiene fuertes vínculos familiares con Nigeria. Tiene raíces en Sagamu, en el estado de Ogun, y pasó parte de su infancia en un internado de Ikenne, a poco más de 80 kilómetros del lugar del accidente, antes de regresar al Reino Unido con 12 años.

Un familiar declaró a la BBC que la familia esperaba su visita por Año Nuevo y expresó su deseo de una pronta recuperación, además de recordar a las víctimas mortales del siniestro.