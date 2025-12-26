Ocho partidos en 17 días es el maratón de partidos que tiene que afrontar el Real Madrid, comenzando por la cita ante el Mónaco de este viernes, que es un partido tremendamente peligroso.

Es verdad que el Mónaco no es el equipo tan sólido de la temporada pasada pero, como dijo Sergio Scariolo: "Tenemos claro que nos vamos a enfrentar al actual subcampeón de la Euroliga".

Los monegascos, entrenados por Spanoulis, están en el grupo de los equipos de la parte alta de la clasificación. Son sextos von 10 triunfos en 17 partidos, a dos por ejemplos del segundo que es el Valencia y que ya ha jugado en esta decimoctava jornada.

Tienen el equipo al completo, pues acaban de recuperar a David Michineau y a Nemanja Nedovic, lucen un 6-2 en los partidos en su casa y tienen a Mike James (16,8), Alpha Diallo (12,5) y Elie Okobo (11,4) a sus principales referencias ofensivas. Además, Niko Mirotic se medirá a su ex equipo por primera vez como jugador del Mónaco, equipo por el que fichó esta pasada pretemporada.