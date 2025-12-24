Marc Gasol (40), sobre su empresa de café que factura más de 1 millón de euros: "Si vas a hacer algo, hazlo bien"

Marc Gasol, en el documental que le hicieron los Memphis Grizzlies.

Marc Gasol ha trasladado a los negocios la misma lógica que marcó su carrera en el baloncesto profesional: elegir bien los proyectos, implicarse y cuidar cada detalle.

A sus cuarenta años, el exjugador español, campeón de la NBA y referente de la selección, forma parte del capital de Café de Finca, una empresa española de café de especialidad que cerró 2023 con una facturación aproximada de 1,2 millones de euros y que aspira a multiplicar su tamaño en los próximos ejercicios.

Tras su retirada, Marc regresó a España para jugar y presidir el Bàsquet Girona, club que fundó y que hoy compite en la élite del baloncesto nacional. En paralelo, comenzó a estructurar una cartera de inversiones alineadas con su estilo de vida.

En ese contexto aparece Café de Finca, un tostador nacido en Castelldefels en 2009 y considerado pionero del café de especialidad en España.

La compañía controla todo el proceso, desde la compra directa en origen hasta el tueste y la venta, con un modelo basado en la trazabilidad, la sostenibilidad y la transparencia.

Marc Gasol dando indicaciones durante el partido del Basquet Girona EFE

"Si vas a hacer algo, hazlo bien", resume Marc Gasol en una frase que repite tanto para el deporte como para los negocios. El ex pívot actúa como inversor estratégico y embajador de marca, sin un rol ejecutivo en la gestión diaria.

Ha participado en rondas clave, como la de un millón de euros cerrada en 2022 y la posterior ampliación de 2,5 millones en 2024, destinadas a ampliar el tostadero, reforzar la distribución B2B y crecer en puntos físicos.

La empresa vende ya unas 120 toneladas de café al año y ha duplicado su volumen respecto al ejercicio anterior.

La implicación de Gasol va más allá del capital. Participa en campañas de comunicación, en la creación de contenidos y en visitas a fincas de origen.

En una de las iniciativas de la marca, cada deportista inversor se asocia a un origen concreto de café, vinculando su perfil personal con valores como el esfuerzo, la constancia o la calidad. "No me meto en cosas que no consumo o en las que no creo", ha explicado en distintas entrevistas.

Marc Gasol, en el podcast de 'Café de finca'

La entrada de Marc no es un caso aislado. En el accionariado figuran también su hermano Pau, el portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen, además de futbolistas como Radamel Falcao o Ansu Fati.

Esta red de inversores aporta visibilidad y posiciona a Café de Finca como una marca asociada al alto rendimiento y a hábitos de consumo responsables.

El proyecto conecta con otra de las ideas recurrentes en el discurso de Marc Gasol: la relación entre deporte y salud. El café de especialidad, explica, forma parte de su rutina diaria, alejado del consumo industrial y con mayor control sobre el origen y el proceso.

"El café es mi momento de pausa, pero también mi gasolina", ha señalado en el podcast de la marca.

Café de Finca afronta ahora una fase de expansión en un mercado cada vez más competitivo, con presencia en grandes superficies y un nuevo tostadero en Sant Boi.

Para Marc Gasol, el reto es el mismo que en una temporada larga: crecer sin perder identidad. Un principio sencillo, aprendido en la cancha y aplicado al negocio.