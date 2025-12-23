La tragedia familiar de Leo Messi: María Sol, su hermana, obligada a posponer la boda tras un grave accidente de coche

Leo y María Sol Messi, en una imagen de sus redes sociales

La familia de Leo Messi atraviesa momentos de preocupación después de que su hermana menor, María Sol Messi, haya tenido que ser ingresada de urgencia tras sufrir un grave accidente de tráfico en Miami.

El suceso, ocurrido mientras conducía su vehículo, ha obligado a posponer la boda que tenía prevista para el próximo 3 de enero en Rosario, su ciudad natal, un enlace al que estaba previsto que acudiera todo el entorno del futbolista argentino.

Según la información difundida en Argentina por el periodista y presentador Ángel de Brito, la joven, de 32 años, se encuentra fuera de peligro, aunque las lesiones sufridas son de consideración y requieren un largo proceso de recuperación.

La madre del futbolista, Celia Cuccittini, confirmó al comunicador que su hija está estable, pero necesitará un periodo prolongado de rehabilitación antes de retomar la normalidad.

El accidente se produjo cuando María Sol perdió el control del vehículo que conducía y acabó impactando contra un muro.

Como consecuencia del choque, sufrió varias fracturas y quemaduras, un tipo de lesiones que, según explicó el propio De Brito en el programa LAM de América TV, complican especialmente el proceso médico.

"Está fuera de peligro, pero tendrá que suspender la boda porque ahora necesita centrarse en su recuperación", señaló el presentador tras intercambiar mensajes con la familia.

El periodista detalló que la joven presenta dos vértebras fracturadas, además de una lesión en el talón y otra en la muñeca, así como quemaduras cuyo origen no ha quedado del todo claro.

En un primer momento se apuntó a que podrían haberse producido tras una caída de una motocicleta, aunque posteriormente se confirmó que el siniestro ocurrió mientras conducía un coche tipo pick-up.

La propia Celia Cuccittini explicó que su hija llegó a desvanecerse antes de colisionar contra el muro.

Recuperación en Argentina

Tras recibir atención médica inicial en Estados Unidos, María Sol ya ha comenzado su rehabilitación en Rosario, donde se encuentra arropada por su familia más cercana.

El traslado a Argentina responde tanto a razones médicas como personales, ya que allí iba a celebrarse el enlace que ahora ha quedado aplazado sin nueva fecha definida.

La boda estaba prevista con Julián "Tuli" Arellano, integrante del cuerpo técnico del equipo sub-19 del Inter Miami CF, club en el que milita actualmente Leo Messi.

El enlace iba a reunir a numerosos familiares y amigos, incluidos el propio futbolista y su esposa, Antonela Roccuzzo, quienes también celebraron su matrimonio en Rosario, en un evento que en su día acaparó una gran atención mediática.

Al igual que su hermano, María Sol conoció a su pareja desde muy joven, ya que ambos crecieron en el mismo barrio rosarino. Sin embargo, a diferencia del astro del fútbol, siempre ha mantenido un perfil discreto y alejado de los focos.

Diseñadora de moda y emprendedora, residió durante un tiempo en España antes de regresar a Argentina para desarrollar sus propios proyectos profesionales.

El accidente ha alterado de forma inesperada los planes de una familia acostumbrada a la exposición pública, pero que ahora se centra en la recuperación de María Sol.

La prioridad, insisten desde su entorno, es su salud y una rehabilitación completa que le permita retomar su vida personal y profesional cuando esté plenamente recuperada. Mientras tanto, la celebración de la boda deberá esperar.